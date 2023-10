Niente iPad Pro OLED o mini-LED nel 2024: Apple tornerà ad usare gli LCD

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, l’unico annuncio dal fronte Apple riguarda la nuova Apple Pencil entry level con ingresso USB-C. Tuttavia, secondo quanto emerso in un nuovo rapporto proveniente dall’Asia, questa sarà l’unica novità del comparto iPad per questo 2023.

In un nuovo articolo pubblicato dal DigiTimes, si fa il punto sulla scheda tecnica degli iPad in arrivo nei negozi nel 2024. In particolare, il report si sofferma sugli iPad Pro che contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non dovrebbero passare agli schermi OLED.

Per l’iPad Pro da 12,9 pollici di prossima generazione infatti Apple tornerà ad utilizzare la retroilluminazione LCD. Questa voce va in controtendenza rispetto a quelle emerse in precedenza, che davano praticamente per certo il passaggio agli schermi OLED per i prossimi iPad di Apple.

L’attuale iPad Pro da 12,9 pollici è dotato di un display mini-LED che Apple ha soprannominato “Liquid Retina XDR”, mentre la variante da 11 pollici utilizza un “Liquid Retina Display” basato su uno schermo LCD. Il rapporto sostiene che dietro la decisione di Apple ci sarebbe l’elevato costo di produzione della retroilluminazione mini-LED, che su iPad Pro da 12,9 pollici ha rappresentato un “ostacolo per un’adozione più ampia da parte degli utenti”. il ritorno di Apple alla retroilluminazione convenzionale “potrebbe essere motivato dalla necessità di una maggiore scalabilità e penetrazione del mercato”.

Proprio alla luce delle modifiche ai piani, la produzione dei nuovi iPad ad 12,9 pollici potrebbe essere stata posticipata all’inizio del 2024, mentre in precedenza era prevista ad inizio novembre.