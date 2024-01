iPad Pro OLED, al via la produzione: lancio ad aprile 2024?

Un nuovo rapporto pubblicato dal magazine coreano The Elec sostiene che i display OLED per entrambi i modelli di iPad Pro di prossima generazione entreranno in produzione entro questa settimana, in tempo per le spedizioni dei dispositivi che dovrebbero partire ad aprile.

Apple complessivamente dovrebbe lanciare due modelli di iPad Pro OLED: uno da 11 ed uno da 13 pollici, la cui produzione di serie è prevista per il via a marzo, giusto in tempo per il lancio di aprile. Questa previsione è perfettamente in linea con il rapporto pubblicato dall’analista Ming-Chi Kuo, da sempre molto esperto su tutto quanto concerne il mondo Apple, secondo cui il lancio dei nuovi modelli di iPad Pro sarebbe in programma nel terzo trimestre del 2024, ovvero tra aprile e giugno.

Anche Bloomberg in passato aveva affermato che i nuovi modelli di iPad Pro potrebbero essere annunciati durante un evento di marzo, insieme al nuovo iPad Air che a quanto pare sarà disponibile in due varianti per la prima volta. Non è chiaro che tipo di intenzioni abbia Apple per l’evento primaverile, in quanto solitamente precede di poche settimane quello estivo che apre la WWDC ma che solitamente è incentrato sulle novità software per l’anno a venire, salvo rari casi come il 2023 quando ha presentato anche Apple VIsion Pro.

Secondo le ultime indiscrezioni, i prezzi degli iPad Pro OLED potrebbero essere addirittura superiori a quelli dei MacBook Air.