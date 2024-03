iPad Pro OLED: svelati i render CAD, saranno molto più sottili del previsto

Gli ultimi leak sulle dimensioni degli iPad Pro OLED hanno rivelato che i tablet di Cupertino di nuova generazione saranno sottilissimi. Ora, però, arrivano anche i primi disegni CAD degli iPad Pro con schermo OLED, che confermano la riduzione del loro spessore e alcune novità nel form factor.



Gli iPad Pro OLED dovrebbero essere lanciati da Apple nel corso del mese di marzo o, al più tardi, di quello di aprile. Secondo il portale Macrumors, che ha anche diffuso i primi disegni CAD dei due tablet, questi ultimi saranno il più grande aggiornamenti di design degli iPad Pro dal lontano 2018. Sembra dunque che le novità non si fermeranno solo agli schermi OLED, ma passeranno anche per il form factor dei device.



I due disegni CAD confermano che gli iPad Pro OLED avranno schermi da 11" e da 13", pressoché identici a quelli dei tablet di attuale generazione. Le dimensioni del device con display da 11" saranno pari a 249,70 x 177,51 millimetri, mentre quelle del prodotto con schermo da 13" saranno pari a 281,58 x 215,53 millimetri. Per fare un confronto, attualmente l'iPad Pro da 11" misura 247,6 x 178,5 millimetri, mentre quello da 13" misura 280,6 x 214,9 millimetri.



In termini di spessore, invece, i due dispositivi oscilleranno tra i 5,0 e i 5,1 millimetri, nettamente meno dei 5,9 millimetri dell'iPad Pro con chip M2 da 11" e dei 6,4 millimetri del modello da 13" di attuale generazione. Addirittura, sarebbe proprio lo schermo OLED a permettere ad Apple di ridurre ulteriormente lo spessore dei suoi tablet senza sacrificarne la scheda tecnica o il sistema di raffreddamento.



Come se ciò non bastasse, i nuovi display dovrebbero garantire un HDR migliorato, colori più vividi, neri più profondi e un miglioramento della resa generale dei contenuti a schermo, che potrebbe fare la felicità dei creativi e dei designer. Non solo: sembra anche che gli iPad Pro OLED costeranno meno del previsto, il che potrebbe renderli un acquisto imprescindibile per molti professionisti!