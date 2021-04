iPad Pro con schermo mini-LED in arrivo ad Aprile, ma potrebbe essere quasi introvabile

Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg fa lumi sui nuovi iPad Pro con schermi mini-LED, che dovrebbero arrivare nei negozi ad Aprile, sebbene al momento non sia in programma alcun evento ufficiale da parte di Apple. Tuttavia, almeno inizialmente i dispositivi potrebbero essere praticamente introvabili.

L'affidabile analista Mark Gurman infatti afferma che i fornitori degli schermi starebbero affrontando alcuni problemi di produzione, ed uno di questi sarebbe stato addirittura costretto a sospendere le linee produttive.

Nonostante ciò, però, il colosso di Cupertino avrebbe comunque intenzione di lanciare i tablet sul mercato. I modelli dovrebbero essere due: uno con diagonale da 11 pollici, ed un altro da 12,9 pollici, ma il pannello mini-LED dovrebbe essere esclusiva della variante più grande.

Apple avrebbe optato per questa tecnologia in quanto offrirà tanti vantaggi, tra cui un migliore rapporto di contrasto ed una migliore luminosità.

L'incognita più grande però a questo punto riguarda il modo attraverso cui Apple presenterà i dispositivi: non è escluso il keynote primaverile, che il colosso di Cupertino ha sempre tenuto negli ultimi anni, ma alcuni sono pronti a scommettere che l'annuncio potrebbe arrivare tramite un classico comunicato stampa. Si vocifera anche di un possibile aggiornamento per iPad Mini, ma a riguardo ancora non sono giunte indicazioni. Qualche giorno fa però sono emerse le prime foto dei nuovi iPad Pro e di iPad Mini 6.