iPad Pro con schermo OLED in arrivo nel 2024: preparatevi ad un enorme aumento dei prezzi

Del lancio degli iPad Pro nel 2024 si parla già da diverse settimane, e secondo gli ultimi rumor l’arrivo sul mercato sarebbe previsto ad inizio 2024. Le voci riferiscono che Apple abbandonerà i pannelli miniLED ed LCD a favore di uno schermo OLED, ma le implicazioni sui prezzi finali a quanto pare saranno importanti.

In un nuovo post pubblicato sul blog coreano Naver dall’affidabile leaker yeux1122 si legge che LG Display non sarebbe riuscita a tenere il passo con la domanda per i display AMOLED per gli iPhone, mentre ora è molto più avanti rispetto a Samsung nella fornitura dei pannelli che saranno utilizzati nel prossimo iPad Pro OLED.

Apple avrebbe optato anche per LG in quanto la nuova struttura a due stack sarebbe migliore di quella di Samsung. Gli schermi in questione dovrebbero spiccare per luminosità, qualità generale delle immagini e consumo energetico, il tutto ad un prezzo che potrebbe spaventare molti.

Oltre a ciò, l’iPad Pro 2024 dovrebbe anche sfoggiare il chip M3, fotocamere migliorate e nuovi accessori come una nuova Apple Pencil ed una Magic Keyboard che replicherà la tastiera dei MacBook.

Al momento ancora non si conoscono i prezzi: cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione commenti della notizia.