iPad Pro, segnalati problemi con iPadOs 13.4.1: sconsigliato l'aggiornamento

I possessori di iPad Pro che hanno installato iPadOS 13.4.1 sui propri tablet stanno segnalando vari problemi con l'aggiornamento, che secondo quanto emerso nei forum e community dedicate provocherebbe riavvii continui ed improvvisi, addirittura a cadenza di 30-45 secondi.

In altre circostanze invece si parla di 10 minuti, ma indipendentemente dal lasso di tempo intercorso, si tratta di un problema non di poco conto ed estremamente fastidioso, che provoca la perdita di lavoro o l'interruzione di qualsiasi tipo di attività. Il problema a quanto pare influenzerebbe gli iPad Pro da 10,5 ed 11 pollici.

Al momento non è nemmeno nota la ragione per cui stia verificando questo problema, e l'unica soluzione che consente di risolvere è rappresentata dal ripristino delle condizioni di fabbrica o tramite il menù Impostazioni di iPadOs o attraverso le varie combinazioni di tasti. Alcuni raccontano di essere riusciti a far rientrare il bug, altri invece no.

TechRadar ha provato a contattare Apple per ottenere qualche informazione in merito, ma il colosso di Cupertino non ha ancora riconosciuto in via ufficiale il problema. Trattandosi però di un bug estremamente fastidioso ed importante, anche tenendo conto della fascia di clienti a cui si rivolgono i due dispositivi, è facile immaginare il lancio di un fix nel giro di pochi giorni.

Guardando più in avanti, alcune indiscrezioni riferiscono che con iPadOs 14 Apple potrebbe portare su iPad XCode, ma a riguardo ancora non sono arrivate conferme.