I nuovi iPad Pro sembrano sempre più vicini: annuncio durante il keynote di Ottobre?

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Apple pronta a tenere un altro keynote ad Ottobre 2022, incentrato sui Mac e gli iPad. Quest’oggi sul sito web di Logitech sono stati scovati due riferimenti alla prossima generazione di iPad Pro, che potrebbe essere presentata proprio il prossimo mese.

I colleghi di 9to5Mac, infatti, hanno scovato due indicazioni quanto mai esplicite ad un iPad Pro da 12,9 pollici di sesta generazione ed un iPad Pro da 11 pollici di quarta generazione, che potrebbero debuttare entrambi il prossimo mese. Chiaramente, non sono disponibili molte informazioni sulle specifiche tecniche dei tablet, ed i riferimenti si limitano ad indicare che “arriveranno presto”.

Gli iPad non ancora annunciati figurano nella lista degli iPad supportati dalla Crayon Digital Pencil, l’unico pennino di terze parti che è in grado di offrire un’integrazione simile alla Apple Pencil. Proprio questo aspetto, che si aggiunge alla collaborazione attiva tra le due compagnie, potrebbe rendere il leak credibile ed autentico.

Secondo alcuni rumor emersi in passato, i nuovi iPad Pro dovrebbero sfoggiare l’M2 come chipset, mentre non sono previste grosse riprogettazioni a livello estetico. Si parla anche del possibile arrivo del MagSafe su iPad, ma a riguardo non sono più emerse conferme.