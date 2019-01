iPad Pro si piega? Apple pubblica una nuova pagina di supporto

Il periodo pre natalizio di Apple è stato caratterizzato dal caso degli iPad Pro piegati, ma il produttore ha comunque voluto immediatamente allontanare l'ipotesi di un programma di sostituzione in quanto il tutto non è etichettato come un difetto di fabbrica.

Nonostante ciò però le polemiche sono continuate, ed anche l'ex direttore marketing di Apple ha restituito il proprio tablet. Quest'oggi, come osservato dai colleghi di The Verge, la società americana ha pubblicato una nuova pagina di supporto in cui si sofferma nuovamente sul caso, sottolineando ancora una volta che non si tratta di un problema.

Apple osserva che i nuovi modelli di iPad Pro utilizzano un alluminio forte, leggero e resistente. Invece dei bordi curvi, i tablet hanno un design rettangolare che utilizza bordi dritti. Inoltre, le versioni Cellular + WiFi hanno delle "tacche o interruzioni" al lato che consentono ad "alcune parti della scocca di funzionare come le antenne cellulari".

Nel lungo documento, la Mela si sofferma anche sul fatto che "per la prima volta in assoluto su un iPad, le bande sono prodotte usando un processo battezzato co-stampaggio. In questo processo ad alta temperatura, iniettiamo la plastica in canali fresati precisamente nella scocca in alluminio, in cui si lega ai micropori della superficie. A seguito del raffreddamento della plastica, la scocca viene rifinita attraverso una lavorazione CNC di precisione, che ci permette di ottenere una perfetta integrazione di plastica ed alluminio in un unico involucro, resistente".

"Tali tecniche di produzione di precisione, a cui si aggiunge un rigoroso processo di ispezione e controllo qualità, assicurano che i nuovi modelli di iPad Pro soddisfino le specifiche con maggior rigore rispetto alle generazioni precedenti. Questa specifica non consente più di 400 micron di deviazione della larghezza da ogni lato, il che è inferiore allo spessore di quattro fogli di carta. I nuovi bordi dritti e la presenza delle fessure dell'antenna possono rendere le differenze di spessore più visibili solo da determinati angoli di visione, che sono impercettibili durante l'uso quotidiano. Tali piccole variazioni non influiscono sulla resistenza della scocca o sul funzionamento del prodotto e non cambieranno nel tempo attraverso l'uso normale" si legge nel documento, che sostanzialmente conferma come le piegature altro non sono che differenze di spessore generate dalla nuova tecnica di fusione utilizzata in fase di produzione.