iPad Pro sempre più simile ad un Mac: la nuova Magic Keyboard sarà in alluminio?

Nella newsletter settimanale dove Mark Gurman ha parlato dei nuovi iPad Pro, il giornalista di Bloomberg si sofferma anche sugli accessori che accompagneranno la nuova gamma di tablet della società americana.

A quanto pare, l’iPad Pro di prossima generazione verrà lanciato insieme ad una nuova Magic Keyboard che lo farà sembrare ancora più simile ai MacBook. Non si tratta della prima volta che il giornalista parla della nuova tastiera magnetica, che dovrebbe avere un trackpad più grande ed una scocca in alluminio, che la farà appunto somigliare al case dei laptop: in questo modo gli utenti avranno la possibilità di ottenere una struttura più robusta.

La parte esterna della Magic Keyboard, invece, dovrebbe mantenere il materiale in silicone utilizzato nel modello attuale, così come la porta USB-C. Questa riprogettazione però potrebbe spingere Apple ad aumentare il prezzo della tastiera, che potrebbe costare di più rispetto ai 369 Dollari richiesti attualmente.

La nuova Magic Keyboard, insieme ai modelli di iPad Pro di prossima generazione, dovrebbe arrivare il prossimo anno. Nella newsletter Gurman osserva che si tratterà del primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018.Sotto la scocca infatti dovrebbe essere presente il chip M3, che Apple dovrebbe appunto svelare il prossimo anno e che costituirà il fulcro della scheda tecnica.