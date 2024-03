Se questo fosse l'iPad Pro, sarebbe stupendo. Speriamo che Apple lo veda!

Secondo i rumor trapelati nelle scorse ore, Apple potrebbe presentare a stretto giro di orologio i nuovi iPad Pro. Alcune voci di corridoio puntavano già al 20 Marzo 2024 come possibile reveal, ma così non è stato e per tanto siamo ancora in attesa di scoprire come saranno i nuovi tablet.

Si parla di cornici più sottili, ma anche di altre novità, ma ovviamente vogliamo attendere le immagini ufficiali per commentarlo. Nel frattempo però su X è emerso un video concept che mostra un presunto iPad Pro con display OLED e processore M3. Il filmato è stato realizzato da Volodyk Design e mostra quelle che dovrebbero essere alcune novità e funzionalità previste nel tablet: si passa dal display OLED del modello da 11 e 13 pollici, ad un breve cameo di Apple Pencil 3, anch’essa oggetto di leak.

Il filmato, che potete vedere come sempre in calce, è davvero spettacolare e ricorda molto quelli ufficiali di Apple. Non è chiaro quanto sarà effettivamente simile al video in questione il nuovo iPad Pro: al momento la Mela non ha annunciato alcun keynote ufficiale per Marzo ed Aprile, un chiaro sintomo di come l’eventuale annuncio possa arrivare tramite comunicato stampa, come fatto con i nuovi MacBook Air con M3 presentati qualche settimana fa.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.