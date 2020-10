iPad Pro, TV Samsung da 55' e smartphone Xiaomi in offerta da Mediaworld per il weekend

Dopo aver parlato dell’offerta di Mediaworld sul TV Sony, torniamo nuovamente sul listino della catena di distribuzione per discutere di un'altra serie di promozioni che saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, domenica 18 Ottobre, nell'ambito degli Sconti solo per il Weekend.

In lista troviamo il TV Samsung UE55TU7170UXZT da 55 pollici, che passa a 429 Euro, per un risparmio di 120 Euro rispetto 549 Euro di listino, ma non mancano le sorprese sugli smartphone.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB, nelle colorazioni blue, black e Green passa a 199,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Lo Xiaomi Redmi 7A Blue brandizzato TIM invece passa ad 89,99 Euro, 30 Euro in meno dai 119,99 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy A31 da 128 gigabyte può essere acquistato a 239,99 Euro.

Tra le promozioni più interessanti però c’è anche quella sull’iPad Pro da 12,9 pollici del 2018, che nella configurazione WiFi + Cellular e 64 gigabyte di memoria interna passa a 1169 Euro, dai 1289 Euro imposti dal listino Apple.

Sulle offerte Mediaworld propone la consegna gratuita e la possibilità di effettuare i pagamenti rateali, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Fateci sapere cosa ne pensate.