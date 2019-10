iPadOS 13.2 manda in brick alcuni iPad Pro, Apple ferma l'aggiornamento?

Sembra che Apple abbia smesso di rilasciare iPadOS 13.2 tramite OTA sugli iPad Pro. Il motivo? Diversi utenti hanno segnalato che l'aggiornamento ha mandato in brick diversi iDevice. Per chi non lo sapesse, il brick è uno stato in cui il dispositivo è pressoché inutilizzabile (un "mattone/fermacarte", se vogliamo utilizzare un singolo termine).

Come riportato anche da MacRumors, la seconda beta di iPadOS 13.2 è stata rilasciata solamente poche ore fa e alcuni utenti hanno iniziato a lamentare problemi già dalla fase di installazione. In particolare, alcuni possessori di iPad Pro (2018) hanno segnalato che l'aggiornamento non riusciva proprio ad installarsi sui loro dispositivi, mandando in uno stato di brick il tablet. Per fortuna, sembra che sia possibile risolvere con un ripristino completo, ma chiaramente tutti i dati all'interno del dispositivo vengono cancellati in questo modo (a meno che non sia stato effettuato un backup).

Nel frattempo, l'update ad iPadOS 13.2 per gli iPad Pro non sembra più essere disponibile, perlomeno negli USA. Infatti, a quanto pare gli utenti stanno visualizzando un messaggio che li avverte della mancata verifica dell'aggiornamento, nonostante la connessione a Internet sia abilitata. Sembra quindi che la società di Cupertino sia corsa ai ripari.

La notizia arriva dopo il blocco del downgrade ad iOS 13.1.1. Insomma, quest'anno Apple sta avendo più problemi del solito per quanto riguarda gli aggiornamenti software.