iPadOS 14, Apple Pencil ora supporta nuove funzioni in Italia

Buone notizie dal fronte iPadOS 14 per gli utenti italiani. Apple infatti ha ampliato diverse funzionalità di Apple Pencil nel sistema operativo per il proprio iPad, tra cui la "Scrivi a Mano e Copia" che amplia le feature a disposizione degli utenti in Italia che utilizzano il pennino.

Come notato dai colleghi di MacRumors, nella pagina di supporto ufficiale Apple sono diverse le funzioni che ora supportano la nostra lingua.

Si parte da "Scrivi a Mano e Copia", passando per il rilevamento automatico dei dati e la scrittura a mano, che in precedenza erano limitate solo all'inglese e cinese ed ora supportano anche il francese, il tedesco, il portoghese e lo spagnolo oltre che l'italiano.

Scribble, che come noto è in grado di riconoscere le scritte di Apple Pencil, è anch'essa disponibile in Italiano. La lista completa delle lingue supportate per tutte le funzioni di iOS ed iPadOS, può essere consultata direttamente attraverso il sito web di Apple.

