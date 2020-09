iPadOS 14: non funziona la scrittura a mano con Apple Pencil? Ecco perchè

Tra le principali novità introdotte da Apple con il nuovo iPadOS 14 rilasciato qualche giorno fa, troviamo anche la "scrittura a mano" con Apple Pencil sugli iPad che supportano il pennino. Tuttavia, nelle ultime ore vari utenti lamentano problemi questa modalità.

Anche chi vi scrive subito dopo l'aggiornamento ha provato a scrivere a mano nei campi di ricerca o su Safari, ma senza alcun risultato.

Dopo qualche test abbiamo scoperto che, purtroppo, la modalità di scrittura a mano almeno allo stato attuale non supporta la lingua italiana. Per questo, se volete provarla dovrete aggiungere la tastiera "Inglese (US)" dal menù generali e da tastiere.

Solo così sarete in grado di utilizzare la vostra Apple Pencil per scrivere indirizzi e note a mano, ma solo in inglese, il che vuol dire che se proverete ad inserire input in italiano il sistema non le riconoscerà in alcun modo.

Insomma, la notizia è buona solo a metà, ma siamo sicuri che con uno dei prossimi minor update per iOS 14 Apple farà in modo che anche l'italiano entri tra le lingue supportate, anche se al momento non sono arrivate conferme.

La scrittura a mano si può anche attivare e disattivare manualmente direttamente dal menù della Apple Pencil nell'app Impostazioni.