iPadOS 15.6 risolve un grave problema su iPad Mini 6: consigliato aggiornare

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, nella giornata di ieri è arrivato il nuovo iPadOS 15.6 ed iOS 15.6, che dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento per iOS 15 prima del lancio di iOS 16 previsto per il prossimo autunno. L’aggiornamento risolve alcuni problemi rilevanti, in particolare sui tablet.

Il pacchetto, che pesa poco più di 400 megabyte, risolve il problema della ricarica su iPad Mini di cui avevamo discusso in passato e che aveva provocato non pochi grattacapi agli utenti. Il tablet più piccolo della famiglia, infatti, in alcuni casi non rilevava il caricabatterie o altri accessori USB-C, il che provocava problemi con la ricarica.

Di seguito il changelog completo di iPadOS 15.6:

TV app adds the option to restart a live sports game already in-progress and pause, rewind, or fast-forward

Fixes an issue where Settings may continue to display that device storage is full even if it is available

Fixes an issue that may cause braille devices to slow down or stop responding when navigating text in Mail

Fixes an issue in Safari where a tab may revert back to a previous page

Fixes an issue where iPad mini (6th generation) may not detect a charger or other USB-C accessory

MacRumors sottolinea che coloro che scelgono di restare su iPadOS 15.5, in caso di problemi con la ricarica possono provare a riavviare l’iPad Mini ed a disconnettere e riconnettere il caricabatterie. Tuttavia, la soluzione migliore resta l’aggiornamento ad iPadOS 15.6.