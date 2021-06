iPadOS 15 si apre a Windows: arriva il supporto al file system NTFS

A poco più di una settimana dal reveal ufficiale dei nuovi iOS 15 ed iPadOS 15, continuano ad arrivare novità dai due sistemi operativi. Nello specifico, lo youtuber Steven Fjordstrom ha svelato che il nuovo iPadOS 15 dà la possibilità di accedere a supporti formattati in NTFS direttamente dall'applicazione File.

Si tratta di una novità importante, che permette al tablet di collaborare al meglio con i supporti utilizzati anche su Windows, ma è bene sottolineare che tale supporto è di sola lettura come su macOS: ciò vuol dire che non sarà possibile modificare i file ma si potranno copiare sul tablet per modificarli in qualsiasi momento.

Nell'app File è anche stato implementato un nuovo indicatore di avanzamento circolare che indica il trasferimento dei dati durante lo spostamento o copia di un file: se si tocca sul pallino si aprirà una barra di avanzamento che mostrerà tutti i dettagli sui dati trasferiti e quelli rimanenti, oltre che il tempo rimanente stimato. Gli utenti, inoltre, avranno anche la possibilità di annullare il trasferimento.

Apple ha anche lavorato sull'usabilità quotidiana dell'app File, con il supporto a nuove gesture per mouse e trackpad e la possibilità di utilizzare nuove opzioni di visualizzazioni per tenere file e cartelle sempre organizzati.

Per tutte le informazioni sulla compatibilità di iPadOS 15 con gli iPad sul mercato, vi rimandiamo all'approfondimento dedicato. iOS 15 include anche tante novità minori di cui abbiamo parlato su queste pagine.