iPadOS 15: addio al limitatore di RAM, le app avranno più memoria a disposizione

Il 20 settembre 2021 è la data di lancio di iOS 15 e iPadOS 15, che saranno disponibili nelle prossime ore anche per gli utenti Apple italiani. A poche ore di distanza dal lancio ufficiale del suo nuovo sistema operativo, Apple ha fatto trapelare alcune informazioni sulle feature di iPadOS 15.

Particolarmente interessante è quanto rivelato relativamente ai nuovi iPad: l'aggiornamento a iPadOS 15 eliminerà una feature problematica del sistema operativo, ovvero il limitatore della RAM disponibile alle applicazioni. I nuovi iPad sono infatti dotati di 8 GB o 16 GB di RAM a seconda della configurazione, ma finora le applicazioni sono state limitate ad un consumo massimo di 5 GB di RAM su qualsiasi modello del tablet di Cupertino.

Con l'ultimo aggiornamento di iPadOS, invece, Apple ha reso dinamico il limitatore della RAM per i device con una memoria interna più ampia di 5 GB: esso infatti non limita più la RAM disponibile alle applicazioni, ma riserva 4 GB di memoria al funzionamento del sistema operativo. Per quanto riguarda gli iPad delle scorse generazioni, alcuni dei quali hanno meno di 5 GB di RAM, il funzionamento del limitatore è rimasto invariato.

la casa di Cupertino ha annunciato diversi iPad nel corso del keynote Apple del 14 settembre, confermando che tutti riceveranno l'update alla nuova versione del sistema operativo. Non sappiamo invece quale sia la lista di iPad già sul mercato compatibili con iPadOS 15: gli unici dispositivi confermato, per ora, sono quelli della linea iPad Pro.