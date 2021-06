iPadOS 15 ed iOS 15: le possibili novità in un nuovo leak in rete

È in programma domani la conferenza d'apertura della WWDC 2021, nel corso del quale Apple dovrebbe presentare le nuove versioni dei propri sistemi operativi. Bloomberg quest'oggi in un articolo a firma Mark Gurman fa il punto sulle possibili novità di iPadOS 15 ed iOS 15.

Partendo da iPadOS 15, secondo Gurman Apple dovrebbe finalmente introdurre il supporto ai widget nella homescreen, ma a quanto pare potrebbe anche essere implementato un "sistema di multitasking migliorato per semplificare l'utilizzo di più app in contemporanea".

Il giornalista fa anche riferimento ad alcune importanti modifiche per iMessage ed un nuovo modo per impostare il proprio stato sui dispositivi: "gli utenti saranno in grado di impostare uno stato, ad esempio se stai guidando, dormendo, lavorando o se non vuoi essere disturbato" afferma Gurman, secondo cui questo nuovo sistema si intreccerà con le notifiche riprogettate di iOS 15.

Nell'articolo di Bloomberg viene anche raccontato che Apple avrebbe anche lavorato su una schermata di blocco ridisegnata per iPad ed iPhone, ma a quanto pare alcune delle importanti modifiche in questione sarebbero state rinviate ad iOS 16 che vedrà la luce solo il prossimo anno.

Sulla possibile data di lancio di iOS 15, invece, non sono emerse informazioni ma con ogni probabilità bisognerà attendere l'annuncio dei nuovi iPhone 13 in autunno.