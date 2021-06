iPadOS 15 ufficiale: grandi novità annunciate da Apple alla WWDC 2021

Nel corso dell'edizione 2021 dell'evento WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple ha ufficializzato l'arrivo di iPadOS 15. Si tratta di un update molto importante, che ha per certi versi "rubato la scena" ad iOS durante la conferenza tenuta dalla società di Cupertino oggi 7 giugno 2021.

Infatti, Apple, come d'altronde anticipato da rumor e leak emersi nel corso delle ultime settimane, ha rinnovato il noto sistema operativo a partire dalla schermata Home. L'utente può ora piazzare dove vuole i widget, proprio come avviene su iPhone.

In questo contesto, arriva anche un nuovo widget per "Dov'è", nonché una "galleria" dedicata a questi elementi. Insomma, l'azienda di Tim Cook ha puntato molto sui widget, introducendo anche un formato di grande dimensioni che ben si adatta allo schermo di un iPad.

Un'altra novità importante è l'arrivo di App Library su iPadOS. Si tratta di novità che gli utenti iPhone hanno già imparato a conoscere da tempo, ma finalmente anche coloro che sono soliti utilizzare un tablet di Apple possono accedere a queste feature.

Oltre a questo, risulta interessante l'introduzione di alcuni pulsanti, che compaiono nella parte alta dello schermo, che permettono di sfruttare il multitasking in modo rapido. Sarà anche possibile aprire delle finestre per quelle applicazioni che supporteranno la funzionalità. Non manca inoltre anche uno "scaffale", presente in basso, che consente di accedere a tutte le finestre delle app.

Per il resto, c'è Quick Note, che consente di "prendere appunti" velocemente, così come non manca l'applicazione Translate. Infine, c'è ora la possibilità di realizzare app direttamente dall'iPad tramite Swift Playgrounds.

Insomma, ci sono grandi novità per iPad. In parole povere, Apple sta rivedendo il modo in cui utilizziamo questo tipo di dispositivi, aggiungendo alcune funzionalità che erano già presenti su iOS ma distinguendo l'esperienza tramite l'introduzione di altre feature pensate per iPadOS 15. Si tratta di novità che potrebbero risultare utili durante l'uso di tutti i giorni: sarà proprio in quel contesto che gli utenti comprenderanno al meglio la comodità di questi cambiamenti.