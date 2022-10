iPadOS 16.1 e macOS Ventura, Apple ufficializza la data di lancio

Il 18 ottobre 2022 è una giornata importante in quel di Cupertino. Infatti, al netto degli annunci hardware come, ad esempio, il reveal dell'iPad Pro con chip M2, è stata ufficializzata anche una questione software. Ci riferiamo alla data di lancio di iPadOS 16.1 e di macOS Ventura.

A tal proposito, Tim Cook e soci hanno aggiornato sia la pagina ufficiale dedicata a iPadOS 16 che la pagina ufficiale relativa a macOS Ventura sul sito Web di Apple aggiungendo la data del 24 ottobre 2022. Insomma, si fa riferimento al lunedì successivo alla pubblicazione di questa notizia, dunque non manca poi così tanto agli attesi aggiornamenti software.

Se volete approfondire meglio a cosa si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su iPadOS 16 (ricordiamo che potrebbe venire a quanto pare "saltata" una versione, partendo da iPadOS 16.1, anche se per il momento sul portale ufficiale Apple nostrano si legge solo "iPadOS 16"). In ogni caso, tra le funzionalità più attese troviamo Stage Manager.

Per quel che riguarda, invece, il sistema operativo dei Mac, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su macOS Ventura. Per il resto, tra gli annunci hardware citati in precedenza e relativi alla giornata del 18 ottobre 2022, fa capolino il reveal dell'iPad di decima generazione, nonché l'annuncio di Apple TV 4K 2022.