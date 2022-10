iPadOS 16.1 è vicino: lancio a fine ottobre insieme ai nuovi iPad e Mac?

A poche ore dal lancio di iOS 16.0.3 su iPhone, Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato alcune nuove indiscrezioni su iPadOS 16.1, che sarà la prima versione di iPadOS 16 a vedere la luce. Il popolare giornalista ritiene che il lancio sia ormai vicino.

Come noto, lo scorso agosto Apple ha annunciato il rinvio di iPadOS 16 a causa di alcuni ritardi con lo sviluppo, ed il major update per i tablet non è ancora approdato sugli iPad a differenza di quanto avvenuto negli scorsi anni.

Secondo le fonti di Gurman, iPadOS 16.1 sarà distribuito la settimana del 24 Ottobre, quindi a stretto giro di orologio. Il giornalista ritiene che Apple voglia assicurarsi di aver corretto gli eventuali bug o problemi importanti delle ultime beta, per mettere tra le mani degli utenti una release quanto più stabile possibile, dal momento che gli iPad vengono utilizzati anche in ambito lavorativo.

Ma non è tutto, perchè l’arrivo dell’aggiornamento potrebbe coincidere anche col lancio di alcuni nuovi prodotti. A riguardo in soccorso arrivano le decisioni prese da Apple in passato: la Mela ha programmato la conference call in cui annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre per il 27 Ottobre, ed in passato l’azienda ha lanciato nuovi dispositivi (tramite comunicato stampa) proprio in quella settimana. Proprio qualche giorno fa, lo stesso Gurman aveva allontanato l’ipotesi che Apple possa tenere un nuovo keynote ad ottobre.