iPadOS 16.2 beta disponibile: c'è l'applicazione Freeform e non solo

In seguito al rilascio per tutti di iPadOS 16.1, è già arrivato il momento di tornare a soffermarsi sul sistema operativo degli iPad. Infatti, Apple ha reso disponibile la beta di iPadOS 16.2, che porta con sé diverse funzionalità non di poco conto.

A tal proposito, secondo quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, questa versione dell'OS include l'app Freeform e il supporto a display esterni per Stage Manager. Ricordiamo che la prima è legata alla produttività e permette ai team di collaborare in un singolo posto mediante link, disegni, documenti, foto, video, note e altro, mentre chiaramente la seconda novità è molto attesa da chi sta già apprezzando Stage Manager.

Ebbene, ora la società di Cupertino ha integrato queste feature nella versione resa disponibile per gli sviluppatori nella giornata del 25 ottobre 2022, anche se la stessa Apple ha avvertito del fatto che ci sono ancora dei bug da sistemare nell'app Freeform e per quel che riguarda Stage Manager. In ogni caso, risulta sicuramente interessante notare che Tim Cook e soci stanno effettuando passi avanti in tal senso.

Per il resto, ad accompagnare iPadOS 16.2 ci sono anche le beta di iOS 16.2 e macOS Ventura 13.1. Insomma, i developer potrebbero voler effettuare qualche download in queste ore.