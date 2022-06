Con iPadOS 16 gli iPad diventano sempre più simili ai Mac: tutte le novità del nuovo OS

Si avvia verso la conclusione la conferenza di apertura della WWDC ed Apple si è tenuta per ultimo iPadOS 16. Come ampiamente previsto, si tratta di un aggiornamento molto corposo che include novità da tutti i fronti.

Debutta la nuova applicazione Meteo, accompagnata da WeatherKit per gli sviluppatori. Non mancano però le nuove funzionalità per gli utenti Pro, tra cui “Collaboration”, che permette ad esempio di condividere un documento da Pages con un intero gruppo di colleghi tramite un Messaggi per ricevere feedback o modifiche. E’ anche possibile inviare messaggi ed avviare una videochiamata da FaceTime direttamente da Pages, per discutere delle modifiche.

Collaboration si espande anche in Safari: sarà possibile visualizzare gruppi di schede insieme ad amici e colleghi, in tempo reale, mentre si continua la chiamata su FaceTime.

Arriva anche la nuova app Freeform, una vera e propria lavagna virtuale su cui si può scrivere a mano libera e che si può condividere con i colleghi o amici ad esempio durante le sessioni di briansorming. Sulla lavagna sarà possibile aggiungere immagini, post it, collegamenti web e PDF. FreeForm arriverà anche su iOS e macOS, entro la fine dell’anno.

Su iPad arriva anche Metal 3, a conferma di come il tablet sia sempre più simile ai Mac.

Aggiornamenti in arrivo anche per il Game Center, che permette di vedere a cosa stanno giocando gli amici.

Altra novità è rappresentata dalle Desktop-Class Apps, con relativo aggiornamento per l’app File. Apple ha rinnovato la ricerca dei file, ma anche introdotto le barre degli strumenti personalizzabili, ed introdotto delle nuove API per gli sviluppatori.

Tra le altre new entry di iPadOS segnaliamo anche Reference Colors che fornisce un colore simile su tutti i dispositivi, il che è particolarmente utile per i creativi.

Sugli iPad con M1 è stata introdotta una nuova impostazione di ridimensionamento delle finestre che aumenta la densità dei pixel. Sempre sugli M1 sarà possibile effettuareil memory swap che espande la memoria disponibile per tutte le app: è possibile godere di fino a 16GB di memoria perle app più esigenti.

Debutta con iPadOS 16 lo Stage Manager, con le finestre che si potranno sovrapporre (appunto come su Mac) ed il supporto completo ai display esterne: ciò apre le porte ad un nuovo multitasking di livello PC.

Stage Manager è in grado di gestire in contemporanea gruppi di 3-4 finestre, che diventano 8 se si usa un display esterno. Insomma, sarà possibile sovrapporre diverse finestre ed app per utilizzarle in contemporanea, proprio come avviene su macOS. Forse ci siamo: iPadOS 16 avvicina definitivamente i tablet ai Mac.