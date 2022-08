iPadOS 16, noto leaker spiega i motivi del rinvio: è una strategia di Apple

La scorsa settimana è emerso che iPadOS 16 potrebbe essere in ritardo e che Apple sarebbe ormai pronta a rinviarlo. Oggi, con l'ultima edizione della sua newsletter "Power On", il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha confermato che iPadOS 16 uscirà ad ottobre, insieme a MacOS Ventura, e non a settembre.

Secondo Gurman, l'uscita di iOS 16 resta pianificata per settembre, insieme a quella di iPhone 14, mentre anche watchOS 9 dovrebbe debuttare nel corso dello stesso mese, presumibilmente in concomitanza con i nuovi Apple Watch di ottava generazione. A quanto pare, spiega Gurman, questo "pattern" rimarrà invariato anche nei prossimi anni, con l'uscita delle nuove versioni di iPadOS e macOS programmata a ottobre e quella di iOS e watchOS a settembre.

Gurman spiega che il cambiamento è stato deciso solo nell'ultimo mese, in quanto il programma interno di Apple è stato fino a luglio quello di rilasciare tutti i suoi nuovi sistemi operativi a settembre. A quanto pare, dietro a questo cambio di rotta vi sarebbe la decisione di Cupertino di rendere gli iPad più simili ai Macbook con i nuovi sistemi operativi. Non a caso, dunque, Apple ha presentato Stage Manager per iPadOS e macOS Ventura alla scorsa WWDC.

A quanto pare, visto che d'ora in poi iPadOS e macOS saranno sempre più simili in termini di nuove feature, entrambi usciranno nel corso del mese di ottobre. Al contrario, vista la stretta interconnessione tra iOS e watchOS, i due sistemi operativi continueranno ad essere lanciati insieme nel mese di settembre.

Sembra dunque che quella di Apple sia più una mossa commerciale programma che una necessità causata dal malfunzionamento di iPadOS 16, come alcuni hanno creduto nell'ultima settimana. In generale, comunque, la strategia di Apple potrebbe non pagare sul lungo periodo, dal momento che potrebbe portare al posticipo di tutte le app "universali" sviluppate per essere compatibili sia con le nuove versioni di iOS che con quelle di iPadOS.