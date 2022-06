iPadOS 16 sarà il vero protagonista della WWDC 2022: quante novità in arrivo!

Si avvicina sempre più la data x della conferenza di apertura della WWDC 2022 di Apple, e continuano ad emergere indiscrezioni e voci di corridoio su ciò che andrà a mostrare il colosso di Cupertino. A quanto pare uno dei protagonisti assoluti sarà iPadOS 16, che sarà svelato insieme ad iOS 16.

Dato praticamente per certo che iOS 16 non introdurrà grosse rivoluzioni, nonostante il possibile debutto della modalità always on su iPhone 14, sono emersi dei rumor secondo cui in iPadOS 16 potrebbero arrivare delle importanti novità.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple mira a ridurre ulteriormente il divario tra iPad e Mac con la nuova release del’OS. A quanto pare iPadOS 16 offrirà una nuova interfaccia per il multitasking che consentirà agli utenti di passare facilmente da un’attività all’altra e consultare l’intero elenco delle app aperte in background: in questo modo sarà più semplice fare lo switch.

iPadOS 16 a quanto pare potrebbe anche introdurre la possibilità di ridimensionare le finestre e nuovi modi per interagire con più applicazioni in contemporanea.

Gurman è convinto che le modifiche al multitasking di iPadOS saranno tra gli annunci più importanti della WWDC, e lo spazio di manovra per Apple è importante visto che ormai quasi tutti gli iPad sono basati sul processore M1.