iPadOS 17.4 potrebbe aver svelato un nuovo modello di Apple Pencil: supporterà Dov'è?

A quanto pare, l’applicazione Dov’è prossimamente potrebbe arricchirsi ulteriormente con il supporto ad un nuovo accessorio: la Apple Pencil. La scoperta è stata effettuata da alcuni utenti all’interno del codice sorgente della prima beta di iPadOS 17.4 che è stata lanciata insieme alla beta di iOS 17.4

A quanto pare, il sorgente suggerisce che Apple sarebbe in procinto di presentare un nuovo modello di Apple Pencil che si potrà localizzare con l’app Dov’è in maniera analoga a quanto avviene con le AirTag, direttamente dall’applicazione Dov’è presente su tutti i dispositivi Apple e sul web.

I colleghi di 9to5Mac riferiscono, inoltre, che da un’analisi del sorgente della beta è emerso che “iPadOS 17.4 beta introduce una nuova versione dell’API PencilKit, che gli sviluppatori possono utilizzare per rendere le loro app compatibili con Apple Pencil. Sebbene la versione 2 sia stata pubblicata insieme a iPadOS 17.0 ed abbia portato nuovi tool come monolinea, penna stilografica, acquerello e pastello, il sito web degli sviluppatori Apple non fornisce dettagli su cosa c'è esattamente di nuovo in PencilKit 3. Ciò suggerisce che PencilKit 3 potrebbe aggiungere nuove funzionalità che richiedono nuove funzionalità e hardware, che Apple preferisce tenere segreti per ora”.

Tra le altre novità del nuovo modello di Apple Pencil potrebbe esserci la tecnologia Ultra Wideband, che favorirà una localizzazione ancora più precisa. Solo qualche mese fa, Apple ha presentato la nuova Apple Pencil con USB-C.