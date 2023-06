iPadOS 17: la lista degli iPad compatibili che saranno aggiornati

Tra i grandi protagonisti della WWDC 2023 c’è stato anche il nuovo iPadOS 17, il sistema operativo per iPad in arrivo in autunno sui tablet della società di Cupertino che porta con se una nuova schermata di blocco con i widget interattivi, e tante novità per PDF e Note.

Dopo l’annuncio degli Apple Watch compatibili con watchOS 10, la Mela ha annunciato i modelli di iPad che saranno aggiornati ad iPadOS 17:

iPad Pro da 12,9 pollici (6a generazione, 5a generazione, 4a generazione, 3a generazione, 2a generazione)

(6a generazione, 5a generazione, 4a generazione, 3a generazione, 2a generazione) iPad Pro da 11 pollici (4a generazione, 3a generazione, 2a generazione, 1a generazione)

(4a generazione, 3a generazione, 2a generazione, 1a generazione) iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad (6a generazione, 7a generazione, 8a generazione, 9a generazione, 10a generazione)

(6a generazione, 7a generazione, 8a generazione, 9a generazione, 10a generazione) iPad Air (3a generazione, 4a generazione, 5a generazione)

(3a generazione, 4a generazione, 5a generazione) iPad mini (quinta generazione, sesta generazione)

La fase beta per gli sviluppatori è partita già la scorsa notte, mentre quella pubblica sarà disponibile solo a Luglio 2023. La pubblicazione invece è prevista per il prossimo autunno. Apple come sempre non ha annunciato alcuna data precisa, e probabilmente la comunicazione ufficiale arriverà solo a settembre quando, come da protocollo, dovrebbe tenere il keynote di presentazione dei nuovi iPhone ed Apple Watch.

Nella serata di ieri è anche arrivata la comunicazione degli iPhone compatibili con iOS 17.