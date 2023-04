iPadOS 17 potrebbe tagliare il supporto ad alcuni vecchi modelli di iPad

Mentre sul web emergono i primi concept di iPadOS 17, il sistema operativo per tablet che con ogni probabilità sarà presentato a giugno in occasione della WWDC, un rapporto di iPhoneSoft sostiene che alcuni vecchi modelli di iPad potrebbero non essere aggiornati.

A quanto pare, infatti, i possessori dei primi modelli di iPad Pro da 9,7 e 12,9 pollici non saranno in grado di utilizzare il prossimo iPadOS 17 in quanto non più supportati dal colosso di Cupertino. Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che Apple spesso abbandona il supporto per i modelli più vecchi per puntare su quelli più recenti ed anche con iPadOS 17 sembra essere intenzionata a fare lo stesso.

Sostanzialmente quindi rimarranno su iPadOS 16 i modelli di iPad Pro di prima generazione, basati sul chip A9X, e l’iPad di quinta generazione con A9. In questo modo Apple allineerà i tablet agli iPhone, visto che iOS 16 ha interrotto il supporto ai chip A9 presente su iPhone 6s.

La presentazione del nuovo sistema operativo per iPad dovrebbe arrivare in occasione della WWDC 2023, insieme ad iOS 17 ed i nuovi watchOS, macOS e tvOS. Il piatto forte della conferenza però dovrebbe essere rappresentato dall’atteso visore per la realtà aumentata e virtuale.