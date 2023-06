iPadOS 17 è ufficiale: arriva la nuova Lockscreen ed i widget interattivi!

Nel corso del keynote di apertura della WWDC c’è stato ovviamente spazio anche per iPadOS 17 che come spiegato da Craig Federighi porta un nuovo livello di personalizzazione negli iPad.

Come ampiamente preventivato e predetto, arrivano anche su tablet i Widget nella Lockscreen, che abbiamo già avuto modo di vedere su iPhone lo scorso anno. Fondamentalmente, iPadOS 17 riprende la stessa esperienza della Homescreen già presente sugli smartphone: basta fare un tap prolungato sulla Home e scegliere l’esperienza ed il design che si più si addice ai propri gusti. Apple ha anche ottimizzato i wallpaper come “Astronomy” per adattarli al meglio agli schermi più grandi degli iPad.

Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare il font ed il colore dell’orario e della data, mentre per quanto riguarda i widget nella homescreen saranno visualizzati sulla parte sinistra dell’interfaccia grafica.

Sempre dal fronte dei Widget, quelli presenti su iPadOS 17 saranno interattivi e come osservato da Federighi “renderanno la schermata iniziale molto più potente”.

Arriva su iPad l’applicazione Salute, che ovviamente si sincronizza in automatico con iPhone ed Apple Watch e permette di accedere in maniera immediata (e su uno schermo più grande) a tutte le informazioni mediche e sull’attività fisica.

Chiaramente, iPadOS 17 guarda anche alla produttività ed all’utilizzo in ufficio. Non è un caso che Apple abbia guardato anche ai file PDF. Gli ingegneri hanno aggiornato il sistema di gestione dei PDF, che ora supporta il riempimento automatico. Anche l’app Note supporta i PDF, e permette di inserire note e firme tramite la Apple Pencil; inoltre è possibile collaborare dal vivo con altri utenti apportando modifiche da visualizzare su altri dispositivi.

Migliorato anche lo Stage Manager, così come Freeform a cui sono stati aggiunti nuovi tool. Il lancio ovviamente è previsto in autunno, ma non sono emerse informazioni sulla compatibilità.