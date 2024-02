iPadOS 18 taglierà il supporto ad alcuni importanti modelli di iPad

Solo qualche ore fa, su queste pagine abbiamo riportato la presunta lista degli iPhone compatibili con iOS 18. Oggi emergono ulteriori dettagli sui modelli di iPad compatibili con iPadOS 18, l’OS per tablet che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare nel corso della WWDC 2024 di Giugno.

Come si può vedere in calce, l’update eliminerà il supporto per i modelli di iPad dotati del chip A10X Fusion, almeno a giudicare da quanto riportato da un account X che in passato si è rivelato piuttosto affidabile su notizie di questo tipo.

Secondo l’indiscrezione, in particolare, iPadOS 18 sarà disponibile con i seguenti modelli di tablet:

iPad Pro: 2018 e successivi

iPad Air: 2019 e successivi

iPad mini: 2019 e successivi

iPad: 2020 e successivi

Qualora la lista dovesse rivelarsi veritiera, iPadOS 18 non sarà compatibile con i modelli di iPad Pro da 10,5 di prima generazione e con gli iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione. Previsto anche l’addio agli iPad con il chip A10 Fusion, inclusi gli iPad di sesta e settima generazione.

Il post è stato notato da Perris di MacRumors, ma è stato rapidamente cancellato: non sono chiari i motivi di tale scelta ma secondo il popolare sito web potrebbe trattarsi di una scelta dell’account di tenere un basso profilo.