E' il giorno di iPadOs: novità, orario di lancio e dispositivi supportati

A circa sei mesi dall'annuncio, arrivato nel corso della WWDC, ed una settimana circa dal lancio di iOS 13, debutterà oggi 24 Settembre il nuovo sistema operativo di Apple per gli iPad, battezzato iPadOS. Vediamo insieme quali sono le principali novità ed i dispositivi supportati.

Novità introdotte in iPadOs

Per quanto riguarda le novità, iPadOs è sviluppato sulla stessa base di iOS 13, con la differenza però che si adatta ad hoc ai tablet. Di per se, il sistema operativo include quasi tutte le funzionalità disponibili da qualche giorno sul nuovo OS per iPhone ed iPod.

Tra queste troviamo la nuova applicazione Foto, il tema scuro, l'applicazione Find My, il sistema Accedi con Apple, le Mappe aggiornate e le ottimizzazioni alle prestazioni.

Non mancano però funzionalità ad hoc per gli iPad. iPadOs infatti offrirà una nuova schermata Home, che riduce le dimensioni delle icone delle applicazioni per poterne inserire di più su ogni pagina. Inoltre, è anche stata introdotta la possibilità di aggiungere Widget sul lato sinistro dello schermo.

Apple ha anche lavorato per migliorare le opzioni di multitasking Split View e Slide Over, che ora supportano più finestre della stessa app: ad esempio sarà possibile affiancare due finestre di Safari. Il colosso di Cupertino ha anche modificato l'interfaccia di scorrimento per le schede, mentre App Exposè (a cui si può accedere tenendo premuta l'icona di un'app) consentirà di visualizzare tutte le finestre aperte da una particolare applicazione.

La funzionalità Markup, da cui si può accedere toccando un angolo del display di iPad con Apple Pencil, è stata estesa a tutto il OS ed è possibile utilizzarla anche nelle pagine web e documenti, oltre he nelle email.

Per quanto riguarda Apple Pencil, Apple ha ridotto la latenza facendola passare da 20 a 9ms.

Con iPadOS arriva finalmente il supporto alle memorie esterne, mentre tra le opzioni di accessibilità è presente un'opzione che consente di utilizzare il mouse.

iPad compatibili

iPadOS sarà compatibile con una vasta gamma di iPad. Di seguito la lista completa:

tutti gli iPad Pro;

iPad (quinta, sesta e settima generazione);

iPad Mini 4 e 5;

iPad Air di terza generazione;

iPad Air 2.

Orari di lancio di iPadOs

iPadOS dovrebbe essere disponibile intorno alle 19 di questa sera. Apple è solita rilasciare gli aggiornamenti sempre di sera, ed anche con iOS 13 la scorsa settimana è arrivato poco prima di cena.