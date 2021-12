iPhone, 10 consigli per sfruttarlo al massimo? Apple rilascia un video

Il successo ottenuto dagli iPhone di Apple non si può certamente mettere in dubbio, dato che questi smartphone rientrano essenzialmente tra i dispositivi tech più diffusi in generale. Eppure, non propriamente tutti sanno trarre il meglio dal proprio iPhone. Per questo motivo, la società di Cupertino ha voluto rilasciare un video a tema.

Infatti, come riportato anche da PhoneArena, nella giornata del 22 dicembre 2021 è stato fatto un "regalo natalizio" a coloro che sono soliti seguire le pubblicazioni del canale YouTube ufficiale Apple Support. Più precisamente, è stata caricata una sorta di "guida di base" per sfruttare come si deve un iPhone, mirando a fornire agli utenti (nonché a coloro che presto troveranno sotto l'albero di Natale un dispositivo di questo tipo) 10 consigli utili relativi a feature che un buon numero di persone non conosce. Di seguito la lista di quanto si vede nel video.

I 10 consigli di Apple per sfruttare al meglio l'iPhone

Basta uno swipe per eliminare le cifre nell'app Calcolatrice; Risulta possibile fissare i contenuti nell'app Messaggi per trovarli rapidamente in seguito; I widget presenti nella Home si possono raggruppare, in modo da occupare meno spazio; Si possono selezionare più foto in contemporanea, anche provenienti da pagine Web, per spostarle rapidamente in altre app; Risulta possibile aggiungere delle frasi preimpostate che si usano spesso, così da farle poi comparire come suggerimento quando si scrive un messaggio; La Fotocamera si può aprire rapidamente dalla schermata di blocco: basta effettuare un semplice swipe; Si possono scansionare documenti senza installare app di terze parti; Risulta possibile estrarre testo dalle foto tramite la funzionalità Live Text dell'app Fotocamera; C'è una scorciatoia che consente di passare rapidamente alle prime foto presenti nella memoria dell'iPhone senza dover scorrere "manualmente"; Si può raggiungere rapidamente la schermata per effettuare ricerche a partire dalla Home.

Chiaramente abbiamo spiegato in modo rapido quanto consigliato da Apple, ma potrebbe interessarvi prendere visione del video presente in apertura per comprendere al meglio i vari consigli, in quanto in alcuni casi le "indicazioni visive" possono tornare molto utili.