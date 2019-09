iPhone 11, 11 Pro ed 11 Pro Max disponibili anche su Amazon Italia

In concomitanza con l'apertura dei preordini su Apple Store, hanno debuttato anche su Amazon Italia i nuovi iPhone 11 presentati dalla società di Cupertino qualche giorno fa. Al momento la disponibilità è garantita per il 20 Settembre su tutti i modelli disponibili.

iPhone 11

iPhone 11 da 64GB: 839 Euro;

iPhone 11 da 128GB: 889 Euro;

Lo smartphone non sembra essere disponibile nella versione con 256 gigabyte di memoria interna, mentre per quanto riguarda le colorazioni Amazon permette di acquistarlo in bianco, giallo, nero, verde e viola.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro da 64GB: 1.189 Euro;

iPhone 11 Pro da 256GB: 1.359 Euro;

Anche in questo caso, non è possibile acquistare su Amazon il modello ultratop con 512GB di memoria interna. Apple sembra aver mantenuto l'esclusiva anche sulla colorazione verde notte, mentre le altre tre sono disponibili.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max da 64GB: 1.289 Euro;

iPhone 11 Pro Max da 256GB: 1.459 Euro;

Per iPhone 11 Pro Max, Apple non ha reso disponibile su Amazon il modello da 512GB, mentre la colorazione verde notte può essere portata a casa in tutte le altre configurazioni.

Il colosso di Seattle al contempo ha anche aggiunto al proprio listino le nuove custodie trasparenti ed in pelle ufficiali da Apple, che possono essere aggiunte tramite l'apposito box.