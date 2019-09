iPhone 11 ed 11 Pro: svelata RAM e capacità della batteria

Nel corso dell'evento Apple del 10 Settembre la società di Cupertino non ha svelato la capacità esatta della batteria presente nei nuovi iPhone 11 ed 11 Pro, tanto meno la memoria RAM integrata al loro interno. Non si tratta di una novità, in quanto storicamente il produttore ha sempre fatto così, ma oggi alcuni documenti ci offrono una panoramica.

Gli smartphone infatti hanno fatto capolino sul database del sito web dell'agenzia di regolamentazione cinese TENAA, che ha mostrato le specifiche esatte delle nuove batterie dei nuovi iPhone.

Nel deposito si legge che iPhone 11 ha una batteria da 3.110 mAh, rispetto ai 2.942 mAh del predecessore dello scorso anno, l'iPhone Xr.

iPhone 11 Pro con display da 5,8 pollici invece utilizza una batteria da 3.046, mentre iPhone Xs del 2018 si era fermato a 2.658 mAh. Infine, iPhone 11 Pro Max dispone della batteria più grande dell'intera gamma: 3.969 mAh, un miglioramento sostanziale rispetto ai 3.174 mAh di iPhone Xs Max, che si traduce nel 20% in più di capacità.

Interessanti anche le indicazioni in merito alla memoria RAM. Gli stessi documenti infatti confermano che tutti i modelli di iPhone 11 hanno 4 gigabyte di RAM e non 6GB, come ipotizzato da alcuni nelle ore successive al keynote.