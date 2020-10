iPhone 11 da 128GB in offerta su Amazon a meno di 700 Euro

Interessante promozione proposta da Amazon sull’iPhone 11 di Apple dello scorso anno. Il colosso di Seattle, infatti, consente di portare a casa la versione da 128 gigabyte dello smartphone a meno di 700 Euro, grazie ad uno sconto aggiuntivo applicato nel carrello.

Il dispositivo, infatti, è disponibile a 687,8 Euro, rispetto al prezzo consigliato da Apple di 769 Euro. Nella scheda tecnica è presente come prezzo 724 Euro, ma inserendo il prodotto nel carrello il sistema provvederà a stornare i restanti 36,20 Euro in automatico, al checkout.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è bassa e sono poche le unità che possono essere acquistate, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse in quanto i tempi potrebbero allungarsi.

Il pacchetto in questione comprende anche le EarPods e l’alimentatore, cosa non presente nelle varianti vendute presso gli Apple Store, dal momento che la società di Cupertino le ha rimosse dai box in concomitanza con il lancio di iPhone 12.

Attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva Apple Care+ per 2 anni al prezzo di 169 Euro, ma anche accessori come custodie trasparenti, case di ricarica aggiuntivi, adattatori e cavi. Non sappiamo ovviamente fin quando sarà disponibile la promozione.