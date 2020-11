iPhone 11 da 64 gigabyte, super sconto su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Nel giorno che precede l’apertura dei preordini dei nuovi iPhone 12 Mini e Pro Max, Amazon propone un super sconto su iPhone 11 da 64 gigabyte, che raggiunge il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Il dispositivo, nella variante da 64GB con scocca (PRODUCT)RED, infatti, può essere acquistato a 647,91 Euro, rispetto ai 719 Euro di listino. Nella scheda viene indicato come prezzo 676,99 Euro, ma come indicato stesso da Amazon poco sotto, il sistema provvederà a stornare i 29,08 Euro restanti al check out-

La consegna è garantita a costo zero entro lunedì 9 Novembre 2020, ed il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi prestabiliti, che sono stati espansi in vista del via alla stagione natalizia.

E’ possibile aggiungere, attraverso la scheda prodotto, la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone della durata di 2 anni al prezzo di 169 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

iPhone 11 da 64 gigabyte include uno schermo da 6,1 pollici LCD, ed una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultra grandangolare e grandangolare) con supporto alla modalità Notte, Ritratto ed alla registrazione video 4K fino a 60 fps.