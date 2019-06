iPhone 11, addio Lightning? L'indicazione dalla beta di iOS 13

Come già accaduto in passato, la prima beta di iOS 13 ha già iniziato a fornire le prime indicazioni sulle specifiche tecniche che il colosso di Cupertino andrà ad includere nella prossima generazione di iPhone, che dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo autunno.

iPhone 11, questo il nome provvisorio che il web ha dato allo smartphone, potrebbe davvero dire addio all'ingresso Lightning.

Come osservato da alcuni sviluppatori ed utenti che in queste ore stanno testando il nuovo OS, Apple ha modificato l'icona che compare sullo schermo quando si attacca l'iPhone al proprio computer. Al posto dell'icona con il cavo Lightning, infatti, ne è presente una su cui è presente un'uscita USB-C, un riferimento chiaro a ciò che probabilmente andremo a vedere sulla nuova generazione di smartphone made in Apple.

Ovviamente da parte di Apple non sono arrivate conferme in merito, ma i rumor sulla possibile eliminazione dell'ingresso proprietario a favore dell'USB-C sono presenti sul web da tempo. Le informazioni a riguardo sono sempre state contrastanti: nelle ultime settimane erano emersi rumor secondo cui iPhone 11 potrebbe arrivare con un caricatore USB-C ed ingresso Lightning, ma è chiaro che quanto visto nella beta di iOS 13 potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.

Per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora qualche mese, però.