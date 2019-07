In attesa di iPhone 11, Apple registra il miglior trimestre di giugno di sempre

C'era molta attesa a Wall Street e tra gli investitori per i risultati finanziari di Apple relativi al secondo trimestre dell'anno. Il colosso di Cupertino ha registrato ricavi per 53,8 miliardi di dollari, ed un utile netto di 10 miliardi, pari a 2,18 Dollari per azione. I dati sono sostanzialmente in linea con quelli del Q1 2019.

Quello più sorprendente è rappresentato dal dato sulle entrate, che è stato il più alto mai registrato nel trimestre di giugno.

Il margine lordo del trimestre è stato del 37,6% rispetto al 38,3% del trimestre dell'anno precedenti, con le vendite internazionali che hanno rappresentato il 59% di quelle totali.

I servizi si confermano ancora una volta il ramo societario più importante ed in crescita, con entrate totali di 11,46 miliardi di Dollari. I dispositivi indossabili hanno registrato un boom, probabilmente grazie alle AirPods di seconda generazione che sono state lanciate qualche mese fa, oltre che chiaramente per Apple Watch 4. Il CEO Tim Cook ha affermato che se si unissero i dati delle divisioni servizi, indossabili, smart home ed accessori, le entrate sarebbero pari a quella di un'azienda della classifica Fortune 50.

I ricavi delle vendite di Mac sono stati di 5,82 miliardi di Dollari, e gli iPad di 5,023 miliardi, in aumento rispetto ai 4,634 miliardi di Dollari dello scorso anno

Cook nella conference call ha anche parlato di un significativo miglioramento della tendenza di vendita per iPhone, ma è chiaro che il prossimo trimestre sarà fondamentale in quanto vedrà il debutto dei nuovi iPhone 11 sul mercato.