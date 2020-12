iPhone 11, Apple riparerà gratuitamente le unità con problemi al touch

In modo simile a quanto accaduto nel 2018 con iPhone X, alcuni utenti stanno riscontrando diverse problematiche relative allo schermo touch screen di iPhone 11. Per questo motivo, Apple ha deciso di lanciare un programma di sostituzione gratuita.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, alcune persone affermano di essersi imbattute in un problema non di poco conto: lo schermo smette di rispondere al tocco. A quanto pare, tutto è dovuto a un modulo del display che necessita di essere sostituito. La società di Cupertino afferma che i dispositivi coinvolti sono una piccola percentuale degli iPhone 11 prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020. Le varianti Pro dello smartphone non sono coinvolte.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, potete trovare tutte le informazioni del caso in merito al programma lanciato dall'azienda di Tim Cook consultando l'apposito portale ufficiale. Quest'ultimo consente agli utenti di inserire il numero di serie del proprio iPhone 11 per verificare che il dispositivo rientri nell'iniziativa. Nel caso il prodotto rientri tra quelli con il succitato problema, l'utente può in seguito contattare Apple mediante i metodi elencati dal sito ufficiale.

La società di Cupertino afferma inoltre che coloro che hanno già fatto riparare a pagamento il proprio iPhone 11 per via di questo problema possono provare a chiedere un rimborso. In ogni caso, il programma copre gli smartphone entro due anni dal loro acquisto.