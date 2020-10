iPhone 11 ed Apple Watch 4 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Cala su Amazon il prezzo dell'iPhone 11 da 256GB e di Apple Watch Series 4, nella configurazione GPS + Cellular con cassa da 44mm in acciaio inossidabile. Complice anche la presentazione dei nuovi dispositivi, tra cui gli iPhone 12, che ha portato ad un crollo dei dispositivi, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre.

Offerte Apple Watch ed iPhone 11 su Amazon

Apple iPhone 11 (256GB) - Nero: 889 Euro

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) Cassa 44 mm in Acciaio Inossidabile Color Oro e Cinturino Sport Grigio Pietra: 399,99 Euro

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza delle promozioni, ma si tratta senza dubbio di un'occasione molto ghiotta per coloro che intendono acquistare un iPhone ad un prezzo convenuto o Apple Watch Series 4 di due anni fa.

Amazon ovviamente garantisce la consegna veloce entro pochi giorni, con tutti i vantaggi previsti dal Prime. Ricordiamo che il colosso di Seattle ha esteso il periodo massimo per i resi fino a fine gennaio, in occasione del Prime Day che si è concluso ieri e per il periodo natalizio.

Attraverso la scheda è possibile anche inserire accessori extra e l'Apple Care+ semplicemente spuntando la casella dedicata. Avete intenzione di approfittare di queste offerte? Fatecelo sapere tramite i commenti.