iPhone 11 ed Apple Watch Series 5 arrivano nei negozi e su Amazon

A dieci giorni esatti dal keynote Apple del 10 Settembre, i prodotti mostrati sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino debuttano oggi nei negozi. Sono già tanti gli appassionati in fila davanti agli Apple Store, in attesa di ritirare il prodotto preordinato online, ma da oggi possono essere acquistati anche direttamente su Amazon.

iPhone 11, 11 Pro e Pro Max, infatti, a seguito dell'accordo stretto lo scorso anno tra Amazon ed Apple, il rivenditore di Seattle per il primo anno può gestire direttamente la vendita degli smartphone, senza affidarsi a negozi esterni. Di seguito indichiamo i modelli disponibili:

Per gli iPhone 11 Pro Max da 64 e 256 gigabyte, il negozio online indica il 15 Novembre come data di disponibilità, mentre per il modello da 512GB è presente l'indicazione "attualmente non disponibile".

Apple Watch 5 invece ancora non ha fatto il debutto su Amazon, e può essere acquistato solo tramite i rivenditori autorizzati ed Apple Store.