iPhone 11: in arrivo nuovi colori, Face ID migliorato ed una fotocamera ultrapotente?

Mentre ci avviciniamo al lancio di Settembre della nuova generazione di iPhone, sul web continuano ad emergere indiscrezioni e rumor sulle specifiche tecniche degli smartphone. Bloomberg quest'oggi ha pubblicato un interessante rapporto sul comparto fotografico di iPhone 11 ed alcuni spifferi sui nuovi iPad Pro.

Partendo dall'iPhone, Bloomberg conferma le voci sulla linea Pro, che sarà caratterizzata da uno schermo OLED ed il sistema a tripla fotocamera che combinerà un obiettivo grandangolare con un teleobiettivo ed un ultra grandangolare.

Il giornale sottolinea che il software di iPhone 11 Pro sarà in grado di acquisire tre immagini contemporaneamente da ciascuno dei sensori per combinarle e creare una fotografia ad alta risoluzione al punto tale che "potrà competere con alcune fotocamere tradizionali", anche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli utenti saranno anche in grado di regolare l'inquadratura ed il ritaglio dell'immagine dopo che è stata scattata. Questa funzionalità si chiamerà "Smart Frame".

Bloomberg sottolinea anche che la qualità video di iPhone 11 Pro sarà notevolmente migliorata e vedrà il debutto di una serie di feature di editing video direttamente nell'app Foto grazie ad iOS 13. Tuttavia, sul nuovo smartphone molte delle regolazioni potranno essere effettuate in tempo reale mentre si registra il video.

A livello estetico, trovano conferma le voci che parlavano di una finitura opaca su alcuni modelli, ma l'obiettivo di Apple sembrerebbe essere di rendere la scocca più resistenti agli urti. Miglioramenti in arrivo anche dal fronte della resistenza all'acqua.

E' previsto anche un significativo aggiornamento del Face ID, con il nuovo sensore che sarà in grado di effettuare la scansione del viso "in un angolo visivo più ampio, in modo tale che gli utenti possano sbloccare gli smartphone più facilmente, anche quando i dispositivi sono sul tavolo".

Per quanto riguarda il successore di iPhone Xr, Apple starebbe lavorando ad una nuova opzione di colore verde, mentre il sensore fotografico posteriore a quanto pare sarà aggiornato con l'aggiunta di una seconda lente.

Nel rapporto ci sono anche alcuni riferimenti alla prossima generazione di iPad Pro. Bloomberg conferma i recenti rapporti secondo cui i tablet presenteranno gli stessi sistemi fotografici della nuova linea di iPhone, e concorda anche con le voci secondo cui Apple starebbe per lanciare un nuovo iPad da 10,2 pollici, che con ogni probabilità prenderà il posto dell'iPad da 9,7 pollici.

Infine, su Apple Watch 5 trovano conferma le voci sul debutto di una versione con cassa in titano mentre delle AirPods 3 abbiamo parlato in una news dedicata.