iPhone 11: canale YouTube trolla 17 milioni di persone con un falso video promozionale

The Rock è il testimonial di iPhone 11? Il nuovo smartphone top di gamma della società di Cupertino è già stato annunciato? Perché il classico video promozionale del prossimo dispositivo Apple è già uscito? Questi sono alcuni dei dubbi espressi dagli utenti sotto al video "Introducing iPhone 11 - Apple", che conta già milioni di visualizzazioni.

Peccato che si tratti semplicemente di un falso video promozionale realizzato dai ragazzi di Enoylity Technology, che hanno ben pensato di montare un "trailer" legato a iPhone 11 sfruttando i concept non ufficiali presenti in rete. Tuttavia, il video riprende il nome dei classici contenuti Apple di questo tipo ("Introducing iPhone - Apple") e quindi moltissime persone pensano si tratti del "trailer" ufficiale pubblicato dalla società di Cupertino.

Pensate che il video ha già superato le 17 milioni di visualizzazioni e raccoglie oltre 250.000 "mi piace". Facendo un rapido confronto, stiamo parlando di numeri persino superiori al video ufficiale "Introducing iPhone XR - Apple", che al momento in cui scriviamo conta 12 milioni di visualizzazioni e 96.000 "mi piace". Inoltre, stando ai commenti, la maggior parte delle persone non sembra aver capito che si tratta di un video non ufficiale anche a causa del fatto che i ragazzi di Enoylity Technology dispongono della spunta "verificato" sul proprio canale YouTube.

"Ho guardato il sito ufficiale di Apple e non ho trovato alcun iPhone 11", scrive un utente rimasto confuso dal video. "Avete impiegato tre minuti per spiegare cose che gli altri produttori già fanno da anni. Siete solo hype", ci tiene a precisare un altro utente. Insomma, nonostante le scritte che compaiono a inizio e fine video e l'amatorialità della produzione siano evidenti, sembra che in molti siano cascati nel "tranello", che forse non era nemmeno voluto.