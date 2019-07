iPhone 11 più caro di iPhone Xs: dalla Cina emergono i prezzi

Manca sempre meno alla presentazione della nuova generazione di iPhone, denominata iPhone Xl, che come di consueto dovrebbe vedere la luce nel mese di Settembre nel corso del keynote annuale. Nelle ultime settimane i rumor sui dispositivi sono aumentati, ma quest'oggi una nuova fuga di notizie si sofferma sui prezzi degli smartphone.

Secondo quanto riportato dal sito cinese PCOnline, l'iPhone 11 partirà da 1292 Dollari, mentre iPhone 11 Max dovrebbe avere un prezzo minimo di 1422 Dollari. Chiaramente, come già fatto in passato, vi invitiamo a prendere con le pinze il rumor in quanto anche i colleghi di Wccftech hanno convertito i prezzi dallo Yuan cinese, motivo per cui al lancio potrebbero essere diversi non solo per questi legate al cambio delle valute, ma anche per i diversi regimi fiscali.

Qualora dovessero essere confermati, si tratterebbe di prezzi significativamente più alti rispetto alla linea Xs. Sempre negli Stati Uniti, iPhone Xs da 5,8 pollici parte da un prezzo minimo di 999 Dollari per la variante da 64 gigabyte, mentre per iPhone Xs Max da 64GB ha un costo di 1099 Dollari. Dati alla mano, quindi, il rincaro potrebbe essere di quasi 300 Dollari.

La nuova indiscrezione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione in rete delle prime fotografie della scheda logica.