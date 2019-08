iPhone 11: un dirigente potrebbe aver svelato la data di lancio

I più curiosi ed attenti del web hanno notato che il presidente di SoftBank potrebbe aver inavvertitamente svelato la data di lancio dei nuovi iPhone. Il tutto è collegato ad una nuova legge giapponese sulle telecomunicazioni che entrerà in vigore il prossimo 1 Ottobre, che prevede la separazione dei piani dati dai dispositivi.

Ciò significa che le pratiche commerciali attualmente attive che prevedono il raggruppamento dei dispositivi premium come l'iPhone con i piani all-in-one presto non saranno più disponibili.

Il presidente di Softbank, Ken Miyauchi, è stato interpellato sulla questione ed ha affermato che "onestamente sto pensando a cosa dovrei fare per circa dieci giorni. Mi scusi, non dovrei dirlo. Nessuno sa quando verrà lanciato il nuovo iPhone, ma dopo dieci giorni entrerà in vigore la nuova legge".

Il dirigente ha ammesso di aver erroneamente condiviso alcune informazioni sensibili, che suggeriscono una data di lancio della linea di iPhone 11 per il 20 Settembre.

Apple, solitamente tiene il keynote autunnale tra il 10 ed l'11 Settembre, con apertura dei preordini prevista per il venerdì successivo all'evento. Lo scorso anno il colosso di Cupertino ha tenuto l'evento il 12 Settembre, ad esempio.

La nuova lineup di iPhone dovrebbe essere caratterizzata da tre modelli (iPhone 11R, iPhone 11, iPhone 11 Max), ma senza il supporto al 5G.