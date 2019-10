iPhone 11 si graffia troppo facilmente? Sul sito Apple aumentano le segnalazioni

Sono disponibili da poche settimane sul mercato i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, e mentre secondo le prime recensioni hanno promosso il lavoro di Apple, alcuni utenti segnalano un'eccessiva fragilità della scocca, che si graffierebbe troppo facilmente.

Sulla community ufficiale del colosso di Cupertino è stato aperto un nuovo thread che dal 25 Settembre ad oggi ha registrato oltre 600 risposte, molte delle quali sono di nuovi proprietari di iPhone 11 che si lamentano dei graffi.

Alcuni utenti hanno notato che il cellulare si sarebbe graffiato addirittura semplicemente tenendolo nella tasca anteriore degli jeans. Apple non ha pubblicizzato il pannello come immune ai graffi, ma il vetro è abbastanza resistente dall'evitare danni fisici provocati da oggetti di uso comune come monete o chiavi.

Il problema non si limiterebbe solo all'iPhone 11, ed anche i proprietari di iPhone 11 Pro ed 11 Pro Max si lamentano di graffi profondi provocati da vestiti ed altri oggetti di uso quotidiano.

Apple almeno al momento non ha riconosciuto in via ufficiale il problema, ma alcuni scratch test effettuati da youtuber importanti come JerryRigEverything hanno mostrato un livello di resistenza piuttosto elevato per i dispositivi, soprattutto nei test in cui è stato messo alla prova con portachiavi ed utensili comuni.