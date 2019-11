iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max in offerta su Amazon

Nel giorno in cui Amazon ha dato il via alla stagione del Black Friday, arrivano a sorpresa delle interessanti offerte sui nuovi modelli di iPhone, che sono disponibili a prezzi scontati per tutti gli utenti. Vediamo cosa propone il rivenditore online.

iPhone 11 in offerta su Amazon

iPhone 11 Pro in offerta su Amazon

Apple iPhone 11 Pro (256GB) - Verde Notte: 1.287,31 Euro (1.359 Euro);

Apple iPhone 11 Pro (512GB) - Grigio Siderale: 1.510,37 Euro (1.589 Euro).

iPhone 11 Pro Max in offerta su Amazon

Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) - Argento: 1.375 Euro (1.459 Euro);

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) - Oro: 1.600,32 Euro (1.689 Euro);

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) - Verde Notte: 1.601,29 Euro (1.689 Euro).

Per tutti i modelli in questione la spedizione e vendita è effettuata direttamente da Amazon, che però non ha diffuso alcuna informazione in merito alla scadenza dell'offerta. In caso d'interesse quindi è raccomandabile effettuare l'ordine nel minor tempo possibile, in quanto per alcuni modelli la disponibilità è limitata.