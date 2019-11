iPhone 11, iPhone 11 Pro Max in offerta su Amazon in attesa del Black Friday

Mentre continuano gli sconti dei "Tesori Nascosti", Amazon continua a proporre sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi sono tanti gli smartphone in offerta, ma a saltare all'occhio sono i nuovi iPhone 11.

iPhone 11 da 64 gigabyte, nella colorazione rossa può essere acquistato al prezzo di 791,27 Euro, il 6% in meno rispetto agli 839 Euro di listino, per un risparmio di 47,73 Euro.

Lo smartphone rispetto al modello Pro Max, anch'esso in offerta, include uno schermo Liquid Retina ed un sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel, composto da una lente ultra grandangolare ed una grandangolare con supporto alla modalità notte, la modalità ritratto e la registrazione video in 4K fino a 60 fps. Il dispositivo supporta ovviamente il Face ID ed è basato sull'ultimo processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

Come dicevamo poco sopra è disponibile in offerta su Amazon anche il nuovo iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte, che con scocca oro può essere acquistato al prezzo di 1.189 Euro, 100 Euro in meno se confrontato al prezzo di listino imposto dal produttore di 1.289 Euro.

Lo smartphone sfoggia un sistema fotografico a tripla lente ed una batteria più grande, oltre che ovviamente uno schermo più grande.

Per entrambi i dispositivi la vendita è gestita direttamente da Amazon.