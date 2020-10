iPhone 11, MacBook Air ed iPad da 10,2 pollici in offerta su Amazon

All'offerta sulle AirPods Pro di cui abbiamo avuto modo di parlare nel weekend, si aggiungono altri sconti sui prodotti Apple, proposti come sempre da Amazon Italia. La lista di oggi è davvero molto ampia, ed include anche smartphone, tablet e laptop della società di Cupertino, vediamo di cosa si tratta.

Sconti Apple su Amazon - 5 Ottobre 2020

Apple iPhone 11 (128GB) - Nero: 749 Euro (899 Euro)

Apple MacBook Air (13", Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) - Oro: 979 Euro (1.229 Euro)

Apple iPad (10.2", Wi-Fi + Cellular, 32GB) - Argento (Modello Precedente): 399 Euro (529 Euro).

Ovviamente, tutti i prodotti in lista beneficiano dei vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna veloce e la possibilità di effettuare il pagamento a rate utilizzando la CreditLine di Cofidis e le sue condizioni molto vantaggiose proposte agli utenti Amazon.

Ricordiamo anche che Amazon ha esteso il periodo di reso con l'approssimarsi del periodo natalizio e soprattutto del Prime Day della prossima settimana che permetterà di godere di un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti, anche d'elettronica ed informatica. Allo stato attuale non sono emerse indicazioni sul contenuto del volantino, ma come sempre vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per tutte le informazioni e per seguire il Prime Day insieme a noi.