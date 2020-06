iPhone 11, MacBook ed iPad tra gli sconti di oggi Mediaworld: c'è tempo fino a mezzanotte!

Nello stesso giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino, la catena di distribuzione rinnova le offerte solo per oggi, che quest'oggi sono caratterizzate da tanti dispositivi targati Apple.

iPhone 11 da 64 gigabyte, nella colorazione bianco, verde, nero, viola e PRODUCT (RED), è disponibile a 739 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino Apple, per un risparmio quindi di 100 Euro. Interessante anche la promozione sul MacBook Air da 13 pollici, con SSD da 256 gigabyte, che può essere portato a casa a 1199 Euro, dai 1229 Euro proposti dalla società americana. Lo stesso laptop è disponibile sia in Silver che in Space Grey.

In sconto però troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con processore Intel Core i5 ed SSD da 256GB, che è disponibile a 1699 Euro dai 1979 Euro precedenti. Il MacBook Pro da 16 pollici da 1 terabyte invece viene proposto a 2999 Euro, per un risparmio di 300 Euro. Sempre restando in ambito informatico legato ad Apple, è disponibile a 1199 Euro l'iMac da 21,5 pollici del 2017.

L'iPad da 10,2 pollici del 2019, con 32 gigabyte di storage e con supporto WiFi e Cellular, invece, è in offerta oggi a 469 Euro, in varie colorazioni.

Le promozioni scadranno alle 23:59 di oggi, giovedì 25 Giugno.